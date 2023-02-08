В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
36 минут назад

Пытавшийся покончить с собой россиянин набросился с ножом на врачей скорой

Lenta.ru

Житель города Балаково Саратовской области напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов о суициде. Об это сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram.

Пытавшийся покончить с собой россиянин набросился с ножом на врачей скорой
Фото: ТАССТАСС

По имеющейся у него информации, 7 февраля медики получили сообщение о попытке самоубийства с последующим кровотечением. Прибывшие на место врачи зашли в квартиру в сопровождении родственника пострадавшего, однако 35-летний пациент схватил нож и набросился на сотрудников скорой помощи, которые были вынуждены покинуть помещение и вызвать полицию.

В присутствии полицейских медикам удалось осмотреть пытавшегося покончить с собой мужчину. Раны на теле россиянина оказались незначительными, поэтому сотрудники правоохранительных органов доставили его в отделение для разбирательства.

В свою очередь, региональное МВД сообщило в Telegram, что, предварительно, задержанный в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Это не первый случай нападения на медиков в Саратовской области за последнее время. 5 января в Балакове пьяная пациентка набросилась на фельдшера скорой помощи и попыталась проломить ей голову. По словам Костина, россиянка несколько раз ударила медика затылком о стену. В результате сотрудницу экстренной службы госпитализировали с ушибленной раной затылочной доли.

Происшествия,Олег Костин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители