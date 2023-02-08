Пытавшийся покончить с собой россиянин набросился с ножом на врачей скорой

Житель города Балаково Саратовской области напал на сотрудников скорой помощи, приехавших на вызов о суициде. Об это сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в Telegram.

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По имеющейся у него информации, 7 февраля медики получили сообщение о попытке самоубийства с последующим кровотечением. Прибывшие на место врачи зашли в квартиру в сопровождении родственника пострадавшего, однако 35-летний пациент схватил нож и набросился на сотрудников скорой помощи, которые были вынуждены покинуть помещение и вызвать полицию.

В присутствии полицейских медикам удалось осмотреть пытавшегося покончить с собой мужчину. Раны на теле россиянина оказались незначительными, поэтому сотрудники правоохранительных органов доставили его в отделение для разбирательства.

В свою очередь, региональное МВД сообщило в Telegram, что, предварительно, задержанный в момент нападения находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства инцидента и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.