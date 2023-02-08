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39 минут назад

ТАСС: в Пролетарском районе Донецка произошел взрыв

Газета.Ru

В Пролетарском районе Донецка произошел взрыв. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

В Донецке произошел взрыв
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что, предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По информации городской администрации, несколько взрывов также произошли в Ленинском и Кировском районах.

7 февраля корреспонденты ТАСС сообщали о двух мощных взрывах в Ворошиловском и Пролетарском районах Донецка.

В ночь на 8 февраля глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал о взрывах в регионе.

До этого издание «Страна.ua» также писало о шести взрывах в Харькове.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР.

По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России.

Происшествия,Олег Синегубов,Владимир Путин,
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