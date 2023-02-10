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1 час назад

Россиянин до смерти забил друга табуретом и получил 9,5 года колонии

Lenta.ruиещё 3

В Мурманской области суд приговорил к 9,5 года лишения свободы 36-летнего местного жителя за убийство друга. Об этом в пятницу, 10 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин до смерти забил друга табуретом и получил 9,5 года колонии
Фото: ТАССТАСС

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Осужденный признал вину и раскаялся.

По данным ведомства, 13 ноября 2022 года фигурант выпивал с приятелем. Они поссорились, мужчина взял табурет и избил им оппонента, нанеся смертельные ранения. Отмечается, что он также бил знакомого кулаками по голове и телу.

Ранее стало известно, что под Калининградом 50-летний мужчина на поминках избил шуруповертом надоевшую ему знакомую.

Происшествия,Следственный комитет,
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