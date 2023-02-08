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17 минут назад

Курский губернатор Старовойт сообщил об обстреле подстанции в Теткино

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электрическую подстанцию в приграничном поселке Теткино. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Курский губернатор сообщил об обстреле подстанции в Теткино
Фото: Пресс-служба губернатора Курской областиПресс-служба губернатора Курской области

По его словам, было зафиксировано 8 прилетов.

«В результате повреждений отсутствует электроснабжение в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи», — сообщил губернатор.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения.

5 февраля Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничное село Горналь, в результате чего была перебита линия электропередачи.

Также он сообщал, что власти продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе. По его словам, уровень террористической опасности продлевается с 4 февраля «и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране... территории».

Происшествия,Роман Старовойт,
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