Курский губернатор сообщил об обстреле подстанции в Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электрическую подстанцию в приграничном поселке Теткино. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области Пресс-служба губернатора Курской области

По его словам, было зафиксировано 8 прилетов.

«В результате повреждений отсутствует электроснабжение в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи», — сообщил губернатор.

Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения.

5 февраля Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничное село Горналь, в результате чего была перебита линия электропередачи.