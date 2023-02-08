Курский губернатор сообщил об обстреле подстанции в Теткино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электрическую подстанцию в приграничном поселке Теткино. Об этом губернатор Курской области Роман Старовойт написал в своем Telegram-канале.
По его словам, было зафиксировано 8 прилетов.
«В результате повреждений отсутствует электроснабжение в посёлке Тёткино и селе Попово-Лежачи», — сообщил губернатор.
Он отметил, что, предварительно, пострадавших нет. Ремонтные бригады готовы приступить к восстановлению электроснабжения.
5 февраля Старовойт сообщил, что украинские военные обстреляли приграничное село Горналь, в результате чего была перебита линия электропередачи.
Также он сообщал, что власти продлили «желтый» уровень террористической опасности в регионе. По его словам, уровень террористической опасности продлевается с 4 февраля «и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране... территории».