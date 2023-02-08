Владелицу ювелирной фирмы Darvol отправили под домашний арест

Спиридонова проходит подозреваемой по делу об афере на сумму в сотни миллионов рублей. Согласно предварительной версии следствия, подозреваемая обманывала клиентов с покупкой и продажей эксклюзивных ювелирных изделий. Уточняется, что в материалах дела есть десятки имён пострадавших – клиенты отдавали Спиридоновой деньги, но так и не получали ничего взамен. Кроме того, один из потерпевших утверждает, что подозреваемая не вернула ему эксклюзивное колье с бриллиантами, которое тот принёс Спиридоновой на ремонт.