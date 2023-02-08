Владелицу ювелирной фирмы Darvol отправили под домашний арест

Владелица ювелирной фирмы Darvol Дарья Спиридонова была помещена под домашний арест. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Спиридонова проходит подозреваемой по делу об афере на сумму в сотни миллионов рублей. Согласно предварительной версии следствия, подозреваемая обманывала клиентов с покупкой и продажей эксклюзивных ювелирных изделий. Уточняется, что в материалах дела есть десятки имён пострадавших – клиенты отдавали Спиридоновой деньги, но так и не получали ничего взамен. Кроме того, один из потерпевших утверждает, что подозреваемая не вернула ему эксклюзивное колье с бриллиантами, которое тот принёс Спиридоновой на ремонт.
Сумма ущерба от указанных мошеннических действий пока остаётся неизвестной.
Ранее за коррупцию был арестован глава кузбасского управления Роспотребнадзора.