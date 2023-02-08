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7 минут назад

В Якутии мужчина до смерти избил сожительницу на глазах у их детей

Газета.Ru

В Якутии апелляционная коллегия Верховного Суда оставила без изменения приговор в отношении местного жителя, который был осужден за убийство сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Якутии мужчина до смерти избил сожительницу на глазах у их детей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла 19 августа 2021 года в Якутске. Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, поссорился с сожительницей на кухне. В ходе ссоры 39-летний мужчина жестоко избил ее, после чего заснул. В это время в квартире также находились их малолетние дети.

Утром мужчина обнаружил, что потерпевшая стонала и не могла самостоятельно передвигаться. Тогда он пошел в аптеку за лекарствами, а когда пришел домой, то сожительница уже была без сознания. После этого он вызвал скорую помощь, при этом медикам и полиции мужчина заявил, что женщина якобы вечером пришла домой избитой и попросила не вызывать скорую. Прибывшие на место медики констатировали клиническую смерть потерпевшей, она была госпитализирована после реанимационных мероприятий, но 20 августа, не приходя в сознание, скончалась.

Врачи установили, что осужденный сломал ей грудину и несколько ребер, в результате полученных травм у нее случился разрыв легких. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима и взыскал с него в пользу матери погибшей морального вреда 1000000 рублей и 218000 рублей в счет возмещения материального ущерба.

Ранее сообщалось, что в Лобне мужчину приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство двухлетнего сына друзей.

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