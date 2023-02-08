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21 минуту назад

Число погибших при взрыве газа в Тульской области выросло до семи

Никита Бородкин

Семь человек, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Число погибших при взрыве газа в Ефремове выросло
Фото: ТАССТАСС

По словам собеседника агентства, из-под обломков спасатели извлекли тело ребенка, примерно годовалого.

«Предположительно, еще один человек остается под завалами», — добавил он.

Telegram-канал Mash добавляет, что одна из жертв могла быть беременной.

Напомним, что днем во вторник, 7 февраля, в одной из квартир пятиэтажного дома в Ефремове обрушился подъезд. К утру среды, 8 февраля, спасателям удалось разобрать половину завалов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Предположительно, взрыв произошел в съемной квартире, в которой жили пять рабочих. Причины происшествия выясняются.

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