Число погибших при взрыве газа в Ефремове выросло

Семь человек, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, из-под обломков спасатели извлекли тело ребенка, примерно годовалого.
«Предположительно, еще один человек остается под завалами», — добавил он.
Telegram-канал Mash добавляет, что одна из жертв могла быть беременной.
Напомним, что днем во вторник, 7 февраля, в одной из квартир пятиэтажного дома в Ефремове обрушился подъезд. К утру среды, 8 февраля, спасателям удалось разобрать половину завалов.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Предположительно, взрыв произошел в съемной квартире, в которой жили пять рабочих. Причины происшествия выясняются.