Число погибших при взрыве газа в Ефремове выросло

Семь человек, в том числе ребенок, погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

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По словам собеседника агентства, из-под обломков спасатели извлекли тело ребенка, примерно годовалого.

«Предположительно, еще один человек остается под завалами», — добавил он.

Telegram-канал Mash добавляет, что одна из жертв могла быть беременной.

Напомним, что днем во вторник, 7 февраля, в одной из квартир пятиэтажного дома в Ефремове обрушился подъезд. К утру среды, 8 февраля, спасателям удалось разобрать половину завалов.