Еще одно землетрясение зафиксировано в Турции

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 38 километрах от турецкого города Кахраманмараш. Об этом проинформировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), передает РИА Новости.

Толчки зафиксировали в 11.24 по времени UTC (14.24 мск).

Напомним, что Кахраманмараш стал эпицентром сокрушительного землетрясения в Турции.

До этого сейсмологический центр сообщил о подземных толчках магнитудой 5,3 в центральной части страны - в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман с населением 223 тысячи человек.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла начали наблюдаться в Турции, Сирии и Ливана 6 февраля. Были разрушены тысячи зданий. Спасательные работы с тех пор не прекращались. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 8,5 тысяч человек. Число жертв стихийного бедствия на текущий момент достигло 8574. 49 113 получили ранения, уточнил он.