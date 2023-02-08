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36 минут назад

Четвертое землетрясение за день произошло в Турции

Лера Букина

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает РИА Новости.

Оно наблюдалось в 11:11 по времени UTC (14.11 мск) в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман с населением 223 тысячи человек.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла начали наблюдаться в Турции, Сирии и Ливана 6 февраля. Были разрушены тысячи зданий. Спасательные работы с тех пор не прекращались. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 8,5 тысяч человек. Число жертв стихийного бедствия на текущий момент достигло 8574. 49 113 получили ранения, уточнил он.

Происшествия,Видео,землетрясение,Реджеп Эрдоган,
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