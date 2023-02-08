Четвертое землетрясение за день произошло в Турции

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3, передает РИА Новости.

Оно наблюдалось в 11:11 по времени UTC (14.11 мск) в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман с населением 223 тысячи человек.

Подземные толчки магнитудой 7,4 балла начали наблюдаться в Турции, Сирии и Ливана 6 февраля. Были разрушены тысячи зданий. Спасательные работы с тех пор не прекращались. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.