В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
46 минут назад

В Башкирии женщина поехала в гости к сестре и утром обнаружила тело восьмимесячной дочери

Газета.Ru

В Башкортостане выясняют обстоятельства смерти восьмимесячной девочки, тело которой обнаружила ее мать. Об этом сообщает интернет-портал "Мой Башкортостан" со ссылкой на собственный источник.

Женщина поехала в гости к сестре и утром обнаружила тело восьмимесячной дочери
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Трагедия произошла в Абзелиловском районе. По информации издания, местная жительница вместе с двумя дочерями поехала в гости к своей сестре. Вечером женщины употребили алкоголь, после чего уложили детей и сами легли спать. Утром мать обнаружила одну из девочек лежащей на полу вниз лицом без признаков жизни. Известно, что ночью ребенок просыпался для кормления. Девочку уложили спать на краю кровати. Причины смерти ребенка устанавливаются, тело направлено в морг для вскрытия.

Ранее сообщалось, что на улице Петербурга прохожий обнаружил тело 11-летнего мальчика.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители