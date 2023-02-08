Женщина поехала в гости к сестре и утром обнаружила тело восьмимесячной дочери

В Башкортостане выясняют обстоятельства смерти восьмимесячной девочки, тело которой обнаружила ее мать. Об этом сообщает интернет-портал "Мой Башкортостан" со ссылкой на собственный источник.

Трагедия произошла в Абзелиловском районе. По информации издания, местная жительница вместе с двумя дочерями поехала в гости к своей сестре. Вечером женщины употребили алкоголь, после чего уложили детей и сами легли спать. Утром мать обнаружила одну из девочек лежащей на полу вниз лицом без признаков жизни. Известно, что ночью ребенок просыпался для кормления. Девочку уложили спать на краю кровати. Причины смерти ребенка устанавливаются, тело направлено в морг для вскрытия.