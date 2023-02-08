Телеканал 5.ua сообщил о взрывах в Сумах

Дальнейших подробностей не приводится. Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в регионе в ночь на среду, 8 февраля, произошли взрывы. Издание "Страна" сообщило о шести взрывах в Харькове.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.