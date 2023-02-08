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Телеканал 5.ua сообщил о взрывах в Сумах

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В городе Сумы на северо-востоке Украины слышны взрывы, об этом сообщает телеканал 5.ua.

Телеканал 5.ua сообщил о взрывах в Сумах
© bbbreaking/Telegram

"Появились сообщения о взрывах в Сумах, где сейчас воздушная тревога. Ждем официальной информации", - говорится в публикации телекомпании в Telegram-канале.

Дальнейших подробностей не приводится. Ранее глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что в регионе в ночь на среду, 8 февраля, произошли взрывы. Издание "Страна" сообщило о шести взрывах в Харькове.

Ранее в регионе объявили воздушную тревогу. 8 февраля это же издание написало, что звуки взрывов были слышны ночью в городе Очакове Николаевской области Украины.

10 октября ВС РФ начали наносить ракетные удары по инфраструктуре Украины. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима. В частности, он упомянул атаку на Крымский мост. В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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