Полиция пришла с обысками в автошколы Петербурга из-за водительских прав

Полиция проводит масштабные обыски в нескольких автошколах Петербурга в рамках уголовного дела о взятках за получение водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД России.

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В пяти учебных центрах российского города выявлены факты фиктивного обучения теории и практике вождения, за что кандидаты на получение прав платили от 65 тысяч до 160 тысяч рублей. Также им гарантировали успешную сдачу экзаменов в ГИБДД.

В ходе следствия правоохранители установили, что в коррупционной схеме на протяжении нескольких лет участвовали бывшие и действующие сотрудники двух межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов (МРЭО) ГИБДД.