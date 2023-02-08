Шестого погибшего обнаружили под завалами дома в Тульской области

В Ефремове Тульской области нашли шестого погибшего после взрыва газа в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Тело обнаружили спасатели при разборе завалов. Таким образом, в результате обрушения погибли шесть человек, еще семерых достали из-под обломков дома. Сообщалось, что троим потребовалась госпитализация, однако их состояние не вызывает у медиков опасений.

Напомним, что днем во вторник, 7 февраля, в одной из квартир пятиэтажного дома в Ефремове обрушился подъезд. К утру среды, 8 февраля, спасателям удалось разобрать половину завалов.