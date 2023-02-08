Как сообщили очевидцы, они были вооружены молотками. По их словам, конфликт произошёл между двумя компаниями. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

В местном главке МВД радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что пострадал один человек. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев.

«Участниками инцидента, предположительно, стали подростки. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников. На месте находятся сотрудники полиции. С целью установления объективной картины случившегося полицейскими опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего».