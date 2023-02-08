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1 час назад

Подростки в балаклавах устроили массовую драку в челябинской школе №5

Говорит Москваиещё 3

Как сообщили очевидцы, они были вооружены молотками. По их словам, конфликт произошёл между двумя компаниями. Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

В местном главке МВД радиостанции «Говорит Москва» сообщили, что пострадал один человек. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и опрашивают очевидцев.

«Участниками инцидента, предположительно, стали подростки. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась одному из участников. На месте находятся сотрудники полиции. С целью установления объективной картины случившегося полицейскими опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия, направленные на установление участников произошедшего».

В МВД отметили, что расследование происшествия взял на контроль начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков.

Происшествия,Видео,Михаил Скоков,МВД России,
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