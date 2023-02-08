В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило об извержении вулкана Сакурадзима в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю, передает ТАСС.

Извержение зафиксировали в одном из кратеров, который называется Сёва. Дым достигал высоты в 1 км. Власти не объявляли эвакуацию в прилегающих к Сакурадзиме поселках.

В зоне вулкана действует третий уровень опасности (всего их пять). Не исключено продолжение вулканической активности, отмечают метеорологи.

До этого в префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана в июле прошлого года. Власти объявили самый высокий уровень опасности. Было принято решение срочно эвакуировать людей.

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов в Японии.