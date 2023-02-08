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20 минут назад

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима

Лера Букина

Национальное метеорологическое управление Японии сообщило об извержении вулкана Сакурадзима в юго-западной японской префектуре Кагосима на острове Кюсю, передает ТАСС.

В Японии произошло извержение вулкана Сакурадзима
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Извержение зафиксировали в одном из кратеров, который называется Сёва. Дым достигал высоты в 1 км. Власти не объявляли эвакуацию в прилегающих к Сакурадзиме поселках.

В зоне вулкана действует третий уровень опасности (всего их пять). Не исключено продолжение вулканической активности, отмечают метеорологи.

До этого в префектуре Кагосима на юго-западе Японии произошло извержение вулкана в июле прошлого года. Власти объявили самый высокий уровень опасности. Было принято решение срочно эвакуировать людей.

Сакурадзима является одним из самых активных вулканов в Японии.

1 февраля Главное управление МЧС России по Камчатскому краю проинформировало о пепловом выбросе на высоту до 6,5 км на вулкане Шивелуч на Камчатке. Пепловый шлейф распространялся в северо-восточном направлении в сторону залива Озерного. До этого извержение там было зафиксировано в ноябре. Высота пепла составила до 5 тыс. м.

Происшествия,МЧС России,
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