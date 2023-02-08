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1 час назад

Известного порноактера поместили в психбольницу после признания слабоумным

Lenta.ru

Известного порноактера Рона Джереми поместили в психическую больницу после того, как из-за тяжелой формы слабоумия его признали неспособным предстать перед судом по обвинению в 30 случаях сексуального насилия. Об этом сообщает Reuters.

Известного порноактера поместили в психбольницу
Фото: скрин видеоскрин видео

Уточняется, что Джереми был госпитализирован в государственное медицинское учреждение. Пресс-секретарь окружного прокурора Грег Рислинг заявил, что порноактер может пробыть там до двух лет. Заседание, на котором будет оценено его состояние и прогресс в лечении, назначено на 8 мая.

В январе Верховный суд Лос-Анджелеса постановил, что Джереми психически некомпетентен предстать перед судом по десяткам обвинений в сексуальном насилии. Отмечалось, что порноактер страдает от неизлечимого нейрокогнитивного упадка (тяжелой формой деменции).

Перед этим заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса Пол Томпсон заявил об отсутствии доказательств того, что Джереми симулирует симптомы. Он также раскрыл, что прогноз по улучшению состояния звезды порно неблагоприятный.

Джереми предъявили обвинения в 30 случаях сексуального насилия. По версии следствия, жертвами действий порноактера стала 21 женщина в возрасте от 15 лет до 51 года. Во время слушаний он не признал свою вину. Если бы звезду порно признали виновным по всем пунктам, ему грозило бы более 300 лет тюрьмы.

Происшествия,Рон Джереми,Пол Томпсон,
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