Известного порноактера поместили в психбольницу

Известного порноактера Рона Джереми поместили в психическую больницу после того, как из-за тяжелой формы слабоумия его признали неспособным предстать перед судом по обвинению в 30 случаях сексуального насилия. Об этом сообщает Reuters.

Фото: скрин видео скрин видео

Уточняется, что Джереми был госпитализирован в государственное медицинское учреждение. Пресс-секретарь окружного прокурора Грег Рислинг заявил, что порноактер может пробыть там до двух лет. Заседание, на котором будет оценено его состояние и прогресс в лечении, назначено на 8 мая.

В январе Верховный суд Лос-Анджелеса постановил, что Джереми психически некомпетентен предстать перед судом по десяткам обвинений в сексуальном насилии. Отмечалось, что порноактер страдает от неизлечимого нейрокогнитивного упадка (тяжелой формой деменции).

Перед этим заместитель окружного прокурора Лос-Анджелеса Пол Томпсон заявил об отсутствии доказательств того, что Джереми симулирует симптомы. Он также раскрыл, что прогноз по улучшению состояния звезды порно неблагоприятный.