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34 минуты назад

Россиян обнаружили под завалами в Турции

Никита Бородкин

В турецкой провинции Хатай под завалами находится семья из четверых россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских экстренных службах.

По словам собеседника агентства, под развалинами дома находятся муж с женой и их дети. По его словам, шансы спасти людей есть. Как сообщает РИА Новости, спасатели уже выдвинулись на место происшествия.

В Турции спасли из-под завалов ребенка спустя 47 часов после землетрясения

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий, спасательные работы продолжаются уже двое суток. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.

По последней информации, число погибших в Турции достигло 7108 человек, получили травмы 40 910. Ранее сообщалось, что жертвой землетрясения стал и гражданин России, однако его личность не раскрывали.

Происшествия,Видео,землетрясение,
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