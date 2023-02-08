Россиян обнаружили под завалами в Турции

В турецкой провинции Хатай под завалами находится семья из четверых россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских экстренных службах.

По словам собеседника агентства, под развалинами дома находятся муж с женой и их дети. По его словам, шансы спасти людей есть. Как сообщает РИА Новости, спасатели уже выдвинулись на место происшествия.

Напомним, что 6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошло несколько землетрясений магнитудой 7,4 балла. Были разрушены тысячи зданий, спасательные работы продолжаются уже двое суток. Периодически в регионе фиксируются новые землетрясения с меньшей магнитудой.