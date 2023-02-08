МЧС направит дополнительные силы в Турцию и поможет Ирану

МЧС России приступило к доставке гуманитарной помощи жителям Ирана. Помощь Ирану также связана с последствиями разрушительного землетрясения, произошедшего 28 января на северо-западе страны. Сообщение об этом размещено на официальных ресурсах ведомства.
"Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из аэропорта "Жуковский" для доставки гуманитарную помощи в Исламскую Республику Иран. По распоряжению Правительства Российской Федерации будет доставлен гуманитарный груз общим весом 35 тонн," - сказано в сообщении.
В состав гумпомощи включены товары первой необходимости для первоочередного жизнеобеспечения граждан. Это, прежде всего, - сахар, мука, растительное масло, палатки, теплые одеяла, печи и передвижная электростанция.