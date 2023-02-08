Женщина разыскивает 24-летнюю дочь, которая пропала без вести после взрыва в пятиэтажке в Ефремове Тульской области. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По словам матери, девушка проживала вместе с 26-летним парнем в квартире на четвертом этаже, где, по предварительным данным, был эпицентр взрыва.

Россиянка пояснила, что молодой человек после ЧП был госпитализирован, а дочери нет в больнице и ее телефон не отвечает. Нет девушки и в списках в пунктах временного размещения, развернутых для жильцов пятиэтажки в Тульской области.

По последним данным, в результате взрыва в жилом доме под Тулой погибли пять человек. Личность еще одной женщины установить не удалось.

Взрыв газа в жилом доме города Ефремов под Тулой произошел 7 февраля. В результате обрушился подъезд, несколько квартир оказались полностью разрушены. Спасатели продолжают разбирать завалы.