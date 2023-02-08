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31 минуту назад

Спасатели достали тело пятого погибшего из-под завалов в Тульской области

Никита Бородкин

Спасатели МЧС России извлекли тело пятого погибшего из-под завалов после взрыва газа в пятиэтажном городе Ефремов Тульской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Спасатели достали тело пятого погибшего из-под завалов в Тульской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Канал отмечает, что в квартире на четвертом этаже, в которой был эпицентр взрыва, жили пятеро рабочих птицефабрики. Две пенсионерки-собственницы сдавали им жильё в аренду без договора. Двое работников в момент ЧП были дома, они пострадали. Личности остальных трех жильцов и их местонахождение сейчас устанавливаются.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России, работы продолжались всю ночь. К утру было разобрано 40 кубометров из 80 кубометров завалов На месте ЧП также работают психологи от регионального спасательного ведомства, которые оказывают помощь населению.

Напомним, что днем во вторник, 7 февраля, в одной из квартир пятиэтажного дома в Ефремове обрушился подъезд. По предварительной информации, пять человек погибли, еще семерых достали из-под завалов. Трое из них доставлены в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Происшествия,МЧС России,
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