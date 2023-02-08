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33 минуты назад

Полицейский-водитель найден мертвым в отделе МВД под Волгоградом

Газета.Ru

В отделе МВД России по Светлоярскому району Волгоградской области обнаружен мертвым полицейский. Об этом сообщает v1.ru. Трагедия произошла 6 февраля. Тело сотрудника полиции, который являлся водителем, обнаружили коллеги в дежурной части. У мужчины была прострелена голова.

Полицейский-водитель найден мертвым в отделе МВД под Волгоградом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным медиков, смерть наступила мгновенно. По предварительным данным, смерть полицейского-водителя не носит криминальный характер. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержан 28-летний житель Дербента, который угнал припаркованный Mercedes-Benz и врезался на нем в Toyota Camry.

Происшествия,МВД России,
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