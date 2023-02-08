Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4 км

Выброс пепла на высоту четыре километра зафиксирован в среду, 8 февраля, на курильском вулкане Эбеко, сообщили РИА «Новости» в главном управлении МЧС России по Сахалинской области.

«На вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту четыре километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние до пять километров», – отмечается в сообщении ведомства.

По данным МЧС, в Северо-Курильске оседания пепла не наблюдалось, запаха сероводорода в воздухе не ощущается, звонков и жалоб от жителей не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.