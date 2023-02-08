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34 минуты назад

В МЧС заявили о завершении разбора завалов в Ефремове

RT на русскомиещё 12

В МЧС России заявили, что спасатели завершили разбор завалов в Ефремове, где в результате взрыва газа произошло обрушение дома.

В МЧС заявили о завершении разбора завалов в Ефремове
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Спасатели МЧС России завершили разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области. Всего разобрано 80 кубических метров завалов», — отметили в ведомстве.

Ранее в Ефремове в связи со взрывом газа в доме ввели режим ЧС.

7 февраля в пятиэтажном доме на ул. Химиков в Ефремове произошёл взрыв.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Происшествия,МЧС России,
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