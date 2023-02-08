Арестован самый известный «криминальный романтик» Грузии

35-летний Бадри Эсебуа, ограбивший на 500 тыс. долларов отделение «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября 2020 года, задержан в среду в западной Грузии, сообщает МВД страны. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал это задержание «сигналом всем криминальным романтикам», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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У него изъято огнестрельное оружие.

Эсебуа напал с оружием на отделение «Банка Грузии» и удерживал в заложниках 43 человека, после чего скрылся с 500 тыс. долларов. Это было самое крупное ограбление банка в истории Грузии.