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1 час назад

Арестован самый известный «криминальный романтик» Грузии

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

35-летний Бадри Эсебуа, ограбивший на 500 тыс. долларов отделение «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября 2020 года, задержан в среду в западной Грузии, сообщает МВД страны. Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе назвал это задержание «сигналом всем криминальным романтикам», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Арестован самый известный «криминальный романтик» Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У него изъято огнестрельное оружие.

Эсебуа напал с оружием на отделение «Банка Грузии» и удерживал в заложниках 43 человека, после чего скрылся с 500 тыс. долларов. Это было самое крупное ограбление банка в истории Грузии.

Против Эсебуа дело ведется по трем статьям: теракт (до 15 лет лишения свободы), взятие заложников в террористических целях (до 12 лет лишения свободы) и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия (до шести лет лишения свободы).

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