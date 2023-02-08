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25 минут назад

Российского полицейского нашли мертвым в отделе МВД

Lenta.ruиещё 3

В Волгоградской области коллеги обнаружили мертвым молодого полицейского в отделе МВД по Светлоярскому району. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

Российского полицейского нашли мертвым в отделе МВД
Фото: Данила Егоров / КоммерсантъДанила Егоров / Коммерсантъ

6 февраля сотрудника без признаков жизни нашли в помещении дежурной части. Коллеги вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть правоохранителя. По предварительным данным, смерть носит некриминальный характер.

Российский полицейский совершил суицид в день свадьбы

Погибший работал в отделе МВД водителем. Начата служебная проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

27 января сообщалось, что в городе Севастополе судебный пристав совершил суицид на рабочем месте. Старший лейтенант находился на ночном дежурстве. Он вышел из комнаты на лестницу и покончил с собой. Позже его нашел напарник и вызвал правоохранителей. Рядом с телом россиянина найдено табельное оружие.

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