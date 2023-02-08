Российского полицейского нашли мертвым в отделе МВД

В Волгоградской области коллеги обнаружили мертвым молодого полицейского в отделе МВД по Светлоярскому району. Об этом сообщает V1.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

27 января сообщалось, что в городе Севастополе судебный пристав совершил суицид на рабочем месте. Старший лейтенант находился на ночном дежурстве. Он вышел из комнаты на лестницу и покончил с собой. Позже его нашел напарник и вызвал правоохранителей. Рядом с телом россиянина найдено табельное оружие.