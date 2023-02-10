Глава ВОЗ Гебрейесус отправился в Сирию после землетрясения

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился на территорию Сирии для помощи пострадавшим в результате землетрясения. Об этом он сообщил на своем аккаунте в Twitter в четверг, 9 февраля.

Фото: flickr/worldeconomicforum flickr/worldeconomicforum

— Нахожусь на пути в Сирию, где ВОЗ оказывает основные медицинские услуги [гражданам] в районах, пострадавших от недавнего землетрясения, опираясь на нашу многолетнюю работу по всей стране, — написал гендиректор Всемирной организации.

Накануне появилась информация, что администрация Соединенных Штатов намерена выделить 85 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи после серии землетрясений в Турции и Сирии.

Красный Крест оценивает количество погибших при землетрясении в Сирии в 1,5 тысяч человек. Однако даже эта цифра будет только увеличиваться.