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1 час назад

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 5 894

ТК «Звезда»

Количество жертв серии мощных землетрясений в Турции возросло до 5 894 человек. Об этом сообщил турецкий вице-президент Фуат Октай на брифинге.

Число погибших при землетрясении в Турции достигло 5 894
Фото: Ahmet Yukus, KeystonePressAgency, GlobalLookPressAhmet Yukus, KeystonePressAgency, GlobalLookPress

«На данный момент у нас 5 894 погибших, 34 тысячи 810 раненых», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что от стихийного бедствия пострадали также жители приграничных с Турцией государств. В частности, поступали сообщения о нескольких сотнях погибших в Сирии. Для помощи местному населению военнослужащие российской группировки войск (сил) в этой стране преступили к поискам людей под завалами. Соответствующий указ дал министр обороны России Сергей Шойгу.

Происшествия,Фуат Октай,Сергей Шойгу,
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