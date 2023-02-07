Иностранные студенты устроили драку в российском общежитии

«В одном из общежитий УрФУ два иностранных студента подрались. Основной причины не было, они просто не поняли друг друга, бытовая ситуация», — пишет telegram-канал «Свет Екатеринбург » со ссылкой на очевидца.

«Один случайно получил», — пояснил очевидец. Одному студенту сломали нос, ударив его тарелкой по лицу. Другой студент получил удар сковородкой. «Один из них был в состоянии алкогольного опьянения», — отметил очевидец.

В УМВД по Екатеринбургу сообщили URA.RU, что никаких заявлений по случившемуся не поступало.

«Информация зарегистрирована в отделе полиции №1. На место происшествия отправлен наряд полиции. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало о массовой драке иностранных студентов УрФУ, которая произошла в ночь на 21 января. По данным полиции, причиной конфликта стала громкая музыка. 23 января подозреваемых в потасовке доставили в Ленинский районный суд. Семерых участников отправили под арест. Ректор Кокшаров после инцидента встречался с представителями власти и обещал усилить охрану общежитий. Также студентам объявят выговор.