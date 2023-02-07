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39 минут назад

В Макеевке загорелся газопровод

Елена Прошина

Глава администрации Макеевки Владислав Ключаров сообщил о возгорании газопровода в городе. Соответствующее заявление он сделал в беседе с Донецким агентством новостей.

В Макеевке загорелся газопровод
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ключаров уточнил, что речь идет о газопроводе, расположенном в Червоногвардейском районе Макеевки по улице Таймырская.

«Службы выехали на место, пока непонятно, из-за чего это произошло, обстрел это был или еще что-то», — отметил он.

По данным «РЕН ТВ», газопровод находится рядом с жилыми домами. Есть вероятность, что загорелось рядом стоящее здание. Пожар оказался такой мощности, что его видно из Донецка.

Предполагается, что возгорание спровоцировало попадание в газопровод артиллерийского снаряда ВСУ.

Согласно информации представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, 7 февраля украинские военные произвели по Червоногвардейскому району Макеевки серию ударов.

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