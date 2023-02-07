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7 минут назад

Эксперт назвал землетрясение в Турции уникальным из-за "колоссальной магнитуды"

ТАСС

Землетрясение в Турции, в котором насчитывается уже более 300 афтершоков спустя полутора суток, является крайне редким и уникальным из-за "колоссальной магнитуды". Его предстоит долгое время изучать специалистам, считает директор Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Юрий Вольфман.

Эксперт назвал уникальным землетрясение в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"События, которые происходят в Турции, уникальны. Уникально землетрясение тем, что колоссальная магнитуда 7,8 - это все-таки достаточно редкое явление вообще на земном шаре, это одно из крупнейших землетрясений. Я в режиме онлайн отслеживаю события после вчерашнего дня, и прошло более полутора суток, а зафиксировано уже более 300 афтершоков. Причем они все группируются в пределах одной зоны. Это зона Анатолийского разлома. Ситуация усугубляется тем, что землетрясение поверхностное - глубина всего 10 км, очаг расположен в густонаселенной зоне. То, что сейсмический процесс продолжается до сих пор, - это уникальное явление, изучать его предстоит долго", - сказал Вольфман.

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Он пояснил, что система Анатолийских разломов отделяет Аравию от Евразии и в настоящее время Аравия "давит" на Евразию, происходит сдвиг. Говоря о прогнозах завершения событий, Вольфман уточнил, что развитие этого землетрясения сложно прогнозировать из-за его уникальности.

"Последний афтершок (на момент разговора - прим. ТАСС) был 17 минут назад. Явление уникальное, поэтому я не знаю, когда оно может закончиться. Однако такое может возникать не единожды, возможно, не в таком масштабе и в других местах. Надо быть к этому готовыми", - подчеркнул собеседник.

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