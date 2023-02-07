Эксперт назвал уникальным землетрясение в Турции

"События, которые происходят в Турции, уникальны. Уникально землетрясение тем, что колоссальная магнитуда 7,8 - это все-таки достаточно редкое явление вообще на земном шаре, это одно из крупнейших землетрясений. Я в режиме онлайн отслеживаю события после вчерашнего дня, и прошло более полутора суток, а зафиксировано уже более 300 афтершоков. Причем они все группируются в пределах одной зоны. Это зона Анатолийского разлома. Ситуация усугубляется тем, что землетрясение поверхностное - глубина всего 10 км, очаг расположен в густонаселенной зоне. То, что сейсмический процесс продолжается до сих пор, - это уникальное явление, изучать его предстоит долго", - сказал Вольфман.