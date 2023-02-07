Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 4,5 тысячи человек

Число жертв смертельных землетрясений на юго-востоке Турции продолжает расти. По последней информации, стихия унесла жизни 4544 человек. Более 26 тысяч получили ранения. Обновленную сводку по погибшим и пострадавшим привел во вторник в эфире местного телевидения глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар.

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"На данный момент у нас 4 544 погибших, 26 721 человек пострадал", - проинформировал Татар.

Чиновник также констатировал, что после первого удара сейсмологи зафиксировали 455 повторных подземных толчков. Большинство из них обладали магнитудой от 3 до 6.

Крупнейшее с 1939 года землетрясение для Турции магнитудой 7,7 произошло в ночь на 6 февраля. В 10 провинциях, где ощущались мощные толчки, обрушилось около 6 тысяч зданий.

На фоне катастрофического числа погибших в результате бедствия президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране общенациональный траур до 12 февраля. Позже он охарактеризовал землетрясения как "одну из крупнейших катастроф в истории человечества". Турецкий лидер объявил зонами ЧС 10 провинций, попавших во власть стихии, и ввел на территории этих регионов чрезвычайное положение на три месяца.