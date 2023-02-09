В Новосибирске открылась горячая линия после ЧП в жилом доме

Горячая линия открыта в связи с обрушением подъезда в результате взрыва газа в подъезде жилого дома в Новосибирске , принимаются заявки, связанные с происшествием. Об этом в четверг сообщила ГУ МЧС России по Новосибирской области .

"В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейная в Новосибирске открыта горячая линия. На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе. На горячей линии МЧС России родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии", - говорится в сообщении.