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41 минуту назад

В Новосибирске открылась горячая линия после обрушения подъезда в результате взрыва газа

ТАССиещё 3

Горячая линия открыта в связи с обрушением подъезда в результате взрыва газа в подъезде жилого дома в Новосибирске, принимаются заявки, связанные с происшествием. Об этом в четверг сообщила ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В Новосибирске открылась горячая линия после ЧП в жилом доме
Фото: ТАССТАСС

"В связи с обрушением в пятиэтажном доме по улице Линейная в Новосибирске открыта горячая линия. На телефон доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе. На горячей линии МЧС России родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии", - говорится в сообщении.

Происшествия,Громкие уголовные дела ,МЧС России,
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