Одним из погибших при взрыве газа в пятиэтажке под Тулой оказался ребенок

В числе погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Ефремове Тульской области оказался ребенок. Об этом сообщил РИА Новости источник в МЧС российского региона.

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Собеседник отметил, что его возраст близок к подростковому. До этого стало известно, что в результате ЧП под Тулой погибли четыре человека.

7 февраля в городе Ефремове Тульской области в жилом пятиэтажном доме на улице Химиков произошел взрыв газа. В результате произошедшего обрушился подъезд.

В МЧС пояснили, что два человека остаются под завалами, пятерых удалось спасти. Возможной причиной взрыва в пятиэтажке под Тулой называли неисправность газового оборудования.