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12 минут назад

Семья россиян оказалась заперта на заправке после землетрясения в Турции

Елена Прошина

Семья россиян, проживающая в Антакье, которая пострадала от землетрясения в Турции, смогла благополучно пережить его, но оказалась заперта на заправке. Об этом «Комсомольской правде» рассказал их родственник Роман Лазарев.

Семья россиян оказалась заперта на заправке после землетрясения в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, во время землетрясения его дядя и тетя Мехмет и Наталия Севай находились у себя дома. Женщину прижало шкафом, но они все же смогли выбраться на улицу. Их дом потрескался, но уцелел. Сама семья укрылась на заправке, с которой до сих пор не может выбраться. Уехать оттуда им мешает отсутствие бензина и электричества. Кроме того у мужчины диабет и он нуждается в лекарствах.

На помощь к ним никто не приходит. Лазарев считает, что масштаб бедствия настолько велик, что службы просто не справляются и в основном они брошены на те участки, которые нуждаются в поддержке больше всего.

«Их там пустили в машину погреться. Шел сильный дождь, останься они на улице, точно бы промокли и заболели. Есть проблема с вылетами и выездами. Потому что разрушен аэропорт, разрушены заправки. Невозможно заправиться. Они пытались у кого-то попросить бензин всю ночь, но не получилось. У них там нет электричества, все телефоны сели», — рассказал Лазарев.

Он отметил, что его родные смогли отправить ему лишь одно короткое сообщение, в котором сообщили, что до сих пор не могут уехать из города.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 баллов произошло в Турции вчера, 6 февраля. По последним данным, в результате него погибли 3381 человек, пострадали свыше 20 тысяч.

Происшествия,землетрясение,Роман Лазарев,
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