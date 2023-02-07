В МЧС уточнили число погибших при взрыве газа под Тулой

При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове в Тульской области погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

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«На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации под завалами остаются еще двое. К сожалению, четыре человека погибли», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают 42 человека и 12 единиц техники. По предварительным данным, обрушение произошло в результате хлопка газовоздушной смеси. Спасатели уже приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ.

В результате взрыва газа в многоэтажке произошло обрушение части здания. Полностью разрушен первый подъезд.