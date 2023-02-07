В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
33 минуты назад

В МЧС уточнили число погибших при взрыве газа под Тулой

Елена Прошина

При взрыве газа в пятиэтажном жилом доме в Ефремове в Тульской области погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В МЧС уточнили число погибших при взрыве газа под Тулой
Фото: tula_online, VKtula_online, VK

«На данный момент спасено пять человек, по предварительной информации под завалами остаются еще двое. К сожалению, четыре человека погибли», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают 42 человека и 12 единиц техники. По предварительным данным, обрушение произошло в результате хлопка газовоздушной смеси. Спасатели уже приступили к разбору завалов и проведению поисковых работ.

В результате взрыва газа в многоэтажке произошло обрушение части здания. Полностью разрушен первый подъезд.

По предварительным данным, взрыв произошел на четвертом или пятом этаже. По одной из версий причиной стала неисправность газового оборудования в доме.

Происшествия,МЧС России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители