В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 70.89EUR 75.91
Войти в почту
4 минуты назад

В российском городе башенный кран врезался в дом

Lenta.ruиещё 1

В Екатеринбурге стрела башенного крана попала по жилому дому и повредила его. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание E1.RU.

В российском городе башенный кран врезался в дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Щорса, 60б — именно в него врезался башенный кран. В тот момент конструкция работала на участке Свердловского инструментального завода (СИЗ), где строят новый жилой комплекс.

В результате происшествия стрела задела окна балкона на восьмом этаже здания, выбила стекло и помяла раму. Жители пострадавшего дома несколько раз жаловались на то, что кран находится на угрожающем их безопасности расстоянии от постройки.

«Постоянно этот кран проходил в миллиметрах от нашего дома. СИЗ уже частично снесли, начали строить дома-свечки. Кран поставили неделю назад, люди сразу же ругаться начали, что прямо из окна можно его рукой потрогать», — поделилась одна из жительниц дома на улице Щорса.

Директор обслуживающей постройку управляющей компании (УК) «Территория-Восток» Александр Дюмаев подтвердил, что кран повредил ее. По словам директора УК, для выяснения обстоятельств инцидента на место выехали технические специалисты, а также представитель застройщика, работающего на территории завода. Он добавил, что был составлен акт о нанесенном ущербе, который застройщик и собственник территории готовы возместить, чтобы вновь привести дом в надлежащий вид. Представители завода, в свою очередь, заявили изданию, что кран не задевал дом.

В августе 2022 года стало известно, что в Ростове-на-Дону в доме, поврежденном экскаватором при сносе аварийного здания, из-за сильного ветра сорвало временную крышу. Его жильцы были убеждены, что теперь от дома решили избавиться местные власти.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители