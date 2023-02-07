В российском городе башенный кран врезался в дом

В Екатеринбурге стрела башенного крана попала по жилому дому и повредила его. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание E1.RU.

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Инцидент произошел в доме, расположенном по адресу улица Щорса, 60б — именно в него врезался башенный кран. В тот момент конструкция работала на участке Свердловского инструментального завода (СИЗ), где строят новый жилой комплекс.

В результате происшествия стрела задела окна балкона на восьмом этаже здания, выбила стекло и помяла раму. Жители пострадавшего дома несколько раз жаловались на то, что кран находится на угрожающем их безопасности расстоянии от постройки.

«Постоянно этот кран проходил в миллиметрах от нашего дома. СИЗ уже частично снесли, начали строить дома-свечки. Кран поставили неделю назад, люди сразу же ругаться начали, что прямо из окна можно его рукой потрогать», — поделилась одна из жительниц дома на улице Щорса.

Директор обслуживающей постройку управляющей компании (УК) «Территория-Восток» Александр Дюмаев подтвердил, что кран повредил ее. По словам директора УК, для выяснения обстоятельств инцидента на место выехали технические специалисты, а также представитель застройщика, работающего на территории завода. Он добавил, что был составлен акт о нанесенном ущербе, который застройщик и собственник территории готовы возместить, чтобы вновь привести дом в надлежащий вид. Представители завода, в свою очередь, заявили изданию, что кран не задевал дом.