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26 минут назад

В подмосковном Минздраве рассказали о состоянии раненной в Химках девочки

News.ru

В одном из лицеев в подмосковных Химках 11-летняя девочка набросилась с ножом на одноклассницу, пострадал один ребенок, он госпитализирован, сообщила пресс-служба Минздрава Московский области для NEWS.ru. Врачи оценивают состояние девочки, как крайне тяжелое, сообщили в ведомстве.

В результате происшествия в Химках пострадал один ребенок. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Пациентка госпитализирована и медицинская помощь оказывается в полном объеме, — говорится в сообщении.

Пятиклассница ранила ножом сверстницу в школе в Химках

Ранее сообщалось, что девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. По данным SHOT, после случившегося школьница зашла в кабинет в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила». По информации СМИ, на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, а на теле — еще около 20 глубоких ран. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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