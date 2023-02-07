Зарезавшего родителей москвича отправили домой

С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своих родителей, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 апреля 2023 года. В судебном заседании обвиняемый пояснил, что возражает против избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать ему домашний арест. Вину он признал, — говорится в сообщении прокуратуры.