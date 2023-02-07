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1 час назад

Зарезавшего родителей москвича отправили домой

News.ru

Черемушкинский районный суд Москвы отправил под домашний арест 50-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве пожилых родителей на юго-западе города, сообщает столичная прокуратура в Telegram. Обвиняемый признал, что зарезал маму и папу на фоне бытовых разногласий. Он пробудет под арестом до 6 апреля 2023 года.

Зарезавшего родителей москвича отправили домой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С учетом позиции прокуратуры Юго-Западного административного округа суд избрал в отношении 50-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своих родителей, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 апреля 2023 года. В судебном заседании обвиняемый пояснил, что возражает против избрания в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать ему домашний арест. Вину он признал, — говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчине может грозить до 20 лет колонии или пожизненное заключение по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование дела находится на контроле у прокуратуры.

Накануне в московской квартире на Ленинском проспекте были обнаружены тела пожилых супругов с ножевыми ранениями. Как рассказали в прокуратуре, в правоохранительные органы обратился сын убитой пары. Тот утверждал, что дверь в квартиру его родителей была открыта, когда он пришел.

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