Британку насмерть затоптало стадо коров

Жительницу Британии затоптало стадо коров, когда она выгуливала свою собаку, пишет Daily Strar. Женщина зашла на луг, где паслись животные, что, возможно, и послужило причиной их агрессии.

Фото: Lancs Live WS Lancs Live WS

Первым, кто заметил пропажу Кэти МакКеллар, был Джон Тернер. Мужчина увидел, что пес британки вернулся с прогулки один, поэтому позвонил в полицию, а сам отправился на поиски женщины. На следующее утро фермер Дэвид Таулер нашел тело пропавшей на своем поле, когда проверял скот.

После того, как тело Кэти осмотрели эксперты, они обнаружили несколько травм, связанных с тем, что ее затоптал крупный рогатый скот. Посмертная компьютерная томография показала, что она умерла от травм грудной клетки, включая переломы позвонков и ребер.

Пока неизвестно, будут ли предъявлены обвинения фермеру. Мужчина рассказал следствию, что в его хозяйстве есть несколько собак, которых коровы не боятся. Что стало причиной агрессии животных, он не знает.