В Калуге пассажир ударил в глаз таксиста за просьбу расплатиться

"По версии сотрудников полиции, после завершения поездки один из пассажиров, а именно фигурант уголовного дела, пояснил, что денежные средства для оплаты заказа необходимо взять из дома, после чего покинул автомобиль. Вышедший следом за ним водитель попросил расплатиться за поездку", - отмечается в сообщении ведомства.