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1 час назад

В Калуге пассажир ударил в глаз таксиста за просьбу расплатиться

Газета.Ru

Полиция в Калуге арестовала 31-летнего местного жителя, который нанес травму глаза водителю такси в ответ на просьбу расплатиться. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

В Калуге пассажир ударил в глаз таксиста за просьбу расплатиться
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"По версии сотрудников полиции, после завершения поездки один из пассажиров, а именно фигурант уголовного дела, пояснил, что денежные средства для оплаты заказа необходимо взять из дома, после чего покинул автомобиль. Вышедший следом за ним водитель попросил расплатиться за поездку", - отмечается в сообщении ведомства.

После этого между водителем и пассажиром возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил таксиста кулаком с зажатым в нем металлическим предметом. Водителю потребовалась помощь врачей, ему причинен легкий вред здоровью.

Позднее полицейские задержали подозреваемого. Он помещен под стражу.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге на остановке общественного транспорта неизвестный мужчина зарезал одного человека и ранил другого.

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