Число жертв в Турции после землетрясения достигло 3 549

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение. Об этом сообщает ТАСС.
Количество жертв после мощных подземных толчков достигло 3 549.
По его словам, в результате происшествия в государстве под водой оказались многие провинции с населением в 13 миллионов человек.
Турецкие власти выделили свыше 53 миллионов долларов на ликвидацию последствий подземных толчков, подчеркнул Эрдоган. Глава государства вновь отметил, что землетрясение стало одним из самых крупных мировых бедствий.
Он также заявил, что поисково-спасательные мероприятия после ЧП происходят в ускоренных темпах.