Число жертв в Турции после землетрясения достигло 3 549

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил область землетрясения зоной ЧС и ввел в ней чрезвычайное положение. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: AP Photo/Omar Sanadiki AP Photo/Omar Sanadiki

Количество жертв после мощных подземных толчков достигло 3 549.

По его словам, в результате происшествия в государстве под водой оказались многие провинции с населением в 13 миллионов человек.

Турецкие власти выделили свыше 53 миллионов долларов на ликвидацию последствий подземных толчков, подчеркнул Эрдоган. Глава государства вновь отметил, что землетрясение стало одним из самых крупных мировых бедствий.