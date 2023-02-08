Россиянин три года насиловал дочь сожительницы и получил 25 лет тюрьмы

В Саратовской области суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным по трем пунктам сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

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Действия происходили в период с 2018 по 2021 год.

Осужденный проживал с женщиной и ее несовершеннолетней дочерью. Пользуясь моментами, когда он оставался наедине с девочкой, мужчина многократно совершал изнасилования и иные действия сексуального характера. Свои действия злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона, а после угрожал распространением видеозаписей, если девочка расскажет обо всем матери.

В январе 2022 года потерпевшая рассказала обо всем однокласснице, а та уговорила оповестить об этом мать. В итоге девочка сообщила родительнице, а та обратилась в полицию.