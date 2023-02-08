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50 минут назад

Россиянин три года насиловал на камеру дочь сожительницы и получил 25 лет тюрьмы

Газета.Ruиещё 3

В Саратовской области суд вынес приговор 40-летнему местному жителю, признанному виновным по трем пунктам сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Россиянин три года насиловал дочь сожительницы и получил 25 лет тюрьмы
Фото: ТАССТАСС

Действия происходили в период с 2018 по 2021 год.

Осужденный проживал с женщиной и ее несовершеннолетней дочерью. Пользуясь моментами, когда он оставался наедине с девочкой, мужчина многократно совершал изнасилования и иные действия сексуального характера. Свои действия злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона, а после угрожал распространением видеозаписей, если девочка расскажет обо всем матери.

В январе 2022 года потерпевшая рассказала обо всем однокласснице, а та уговорила оповестить об этом мать. В итоге девочка сообщила родительнице, а та обратилась в полицию.

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Мужчина вину в содеянном не признал. Суд приговорил его к наказанию в виде 24 лет и 6 месяцев лишения свободы — часть срока он будет отбывать в тюрьме, после его переведут в колонию строго режима.

Происшествия,Следственный комитет,
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