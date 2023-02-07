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1 час назад

"Ъ": Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии у "Новой рассказ-газеты"

Газета.Ruиещё 3

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о лишении лицензии «Новой рассказ-газеты», передает «Коммерсантъ».

Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии у "Новой рассказ-газеты"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что Роскомнадзор обращался в суд с иском лишить лицензии газету, поскольку она не выходила в течение года.

«Новая газета» приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.

15 сентября 2022 года Верховный суд РФ удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта «Новой газеты» в качестве электронного СМИ. Причиной для этого было названо то, что организация дважды была упомянута без пометки, что она является иностранным агентом.

Днем позже суд признал недействительной регистрацию «Новой рассказ-газеты». В январе 203 года издательский дом «Новая газета» оштрафовали на 500 тыс. руб. по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

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