Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии у "Новой рассказ-газеты"

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о лишении лицензии «Новой рассказ-газеты», передает «Коммерсантъ».
Отмечается, что Роскомнадзор обращался в суд с иском лишить лицензии газету, поскольку она не выходила в течение года.
«Новая газета» приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.
15 сентября 2022 года Верховный суд РФ удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта «Новой газеты» в качестве электронного СМИ. Причиной для этого было названо то, что организация дважды была упомянута без пометки, что она является иностранным агентом.
Днем позже суд признал недействительной регистрацию «Новой рассказ-газеты». В январе 203 года издательский дом «Новая газета» оштрафовали на 500 тыс. руб. по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).