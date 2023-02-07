Мосгорсуд признал законным отзыв лицензии у "Новой рассказ-газеты"

Московский городской суд признал законным решение Басманного суда Москвы о лишении лицензии «Новой рассказ-газеты», передает «Коммерсантъ».

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Отмечается, что Роскомнадзор обращался в суд с иском лишить лицензии газету, поскольку она не выходила в течение года.

«Новая газета» приостановила работу в конце марта 2022 года, с тех пор на сайте выходит лишь информация, связанная с редакцией и главным редактором Дмитрием Муратовым.

15 сентября 2022 года Верховный суд РФ удовлетворил административный иск Роскомнадзора о прекращении деятельности сайта «Новой газеты» в качестве электронного СМИ. Причиной для этого было названо то, что организация дважды была упомянута без пометки, что она является иностранным агентом.