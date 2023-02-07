Пятиклассница пришла в одну из Химкинских школ с ножом и набросилась на сверстницу. Как сообщает Telegram-канал SHOT, по предварительной информации, она ранила девочку в грудь и голову.

Инцидент произошел днем во вторник, 7 февраля. Конфликт произошел в школьном туалете. По словам других учеников, после нападения девочка зашла в кабинет вся в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила».

Причина нападения на сверстницу пока неизвестна. Пострадавшую госпитализировали, сейчас за ее жизнь борются врачи.