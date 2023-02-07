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21 минуту назад

В Химках пятиклассница ранила ножом сверстницу в школе

Никита Бородкин

Пятиклассница пришла в одну из Химкинских школ с ножом и набросилась на сверстницу. Как сообщает Telegram-канал SHOT, по предварительной информации, она ранила девочку в грудь и голову.

Инцидент произошел днем во вторник, 7 февраля. Конфликт произошел в школьном туалете. По словам других учеников, после нападения девочка зашла в кабинет вся в крови, с ножом в руке и спокойно сказала: «Я ее убила».

Причина нападения на сверстницу пока неизвестна. Пострадавшую госпитализировали, сейчас за ее жизнь борются врачи.

Напомним, что в декабре 2022 года в Нижневартовске ученик восьмого класса одной из школ напал с ножом на одноклассника. Мальчика госпитализировали с ранениями в крайне тяжелом состоянии. Нападавшего одноклассники охарактеризовали как спокойного и неконфликтного человека, а пострадавшего — как местного хулигана, который постоянно задирал школьников.

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