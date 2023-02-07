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1 час назад

В резонансном убийстве четы московских пенсионеров обвинили их сына

Мослента

В резонансном убийстве четы столичных пенсионеров обвинили их сына, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.

В резонансном убийстве четы московских пенсионеров обвинили их сына
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.comKomsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

«В порядке статьи 91 УПК РФ "Основания задержания подозреваемого" задержан 50-летний сын погибших, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он полностью признал свою вину. В ходе следствия назначены необходимые судебные экспертизы», — говорится в пресс-релизе.

Тела двух пожилых людей с множественными колото-резаными ранами были найдены в квартире жилого дома на Ленинском проспекте в понедельник, 6 февраля. По словам обвиняемого, мотивом к убийству родителей послужили длительные разногласия с ними.

Следственные органы намерены ходатайствовать перед судом о его аресте. Расследование по уголовному делу по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») продолжается.

Ранее в Москве при тушении пожара обнаружили тела двух человек с ножевыми ранениями.

Происшествия,Следственный комитет,
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