Днем во вторник, 7 февраля, в Сирию прибыли российские спасатели для помощи после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

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На борту самолета МЧС находятся 50 человек - это спасатели, кинологи оборудование для поиска людей под завалами зданий.

Ранее к ликвидации последствий землетрясения в Сирии привлекли более 300 российских военных и 60 единиц военной и специальной техники.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.