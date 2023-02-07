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41 минуту назад

В Сирию прибыли российские спасатели

Мария Иванова

Днем во вторник, 7 февраля, в Сирию прибыли российские спасатели для помощи после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

В Сирию прибыли российские спасатели
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На борту самолета МЧС находятся 50 человек - это спасатели, кинологи оборудование для поиска людей под завалами зданий.

Ранее к ликвидации последствий землетрясения в Сирии привлекли более 300 российских военных и 60 единиц военной и специальной техники.

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.

Общее число погибших в Турции и Сирии приблизилось к пяти тысячам человек.

Происшествия,землетрясение,
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