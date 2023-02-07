Днем во вторник, 7 февраля, в Сирию прибыли российские спасатели для помощи после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.
На борту самолета МЧС находятся 50 человек - это спасатели, кинологи оборудование для поиска людей под завалами зданий.
Ранее к ликвидации последствий землетрясения в Сирии привлекли более 300 российских военных и 60 единиц военной и специальной техники.
В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юге Турции. Оно затронуло Сирию и чуть меньше - Кипр, Ливан и Ирак. Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.
Общее число погибших в Турции и Сирии приблизилось к пяти тысячам человек.