Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3,4 тысяч

Согласно последним данным, при землетрясении в Турции погибли более 3,4 тыс. человек, как минимум 20 тыс. ранены. В результате подземных толчков в стране разрушено по меньшей мере 5,7 тыс. построек. На фоне разрушительного землетрясения в Турции введён траур, который продлится до 12 февраля. Для ликвидации последствий ЧП в Турцию прибыли группы спасателей из других стран, в том числе из России.

Фото: RT на русском RT на русском

Количество жертв землетрясения в Турции выросло до 3,4 тыс. человек, более 20 тыс. получили ранения. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на представителя Управления по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD) при правительстве Турции Орхана Татара.

Видео дня

Уточняется, что серьёзные разрушения зафиксированы как минимум в десяти турецких провинциях. В зоне ЧП разрушены по меньшей мере 5,7 тыс. построек. Власти Турции на фоне сложившейся ситуации призвали жителей не возвращаться в повреждённые дома.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических службах, при землетрясении погиб один россиянин.

По всей стране приспущены государственные флаги в связи с общенациональным трауром, который ввел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В соответствии с этим решением флаги по всей Турции и представительствах страны за рубежом будут приспущены до захода солнца в воскресенье, 12 февраля.

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми более 7,8 тыс. человек. Свыше 330 тыс. жителей Турции размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Напомним, по данным AFAD, в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции около 04:00 6 февраля произошло разрушительное землетрясение, магнитуда которого, по последним данным, составила 7,7. Около 13:00 в тот же день ещё одно землетрясение магнитудой 7,6 произошло в районе провинции Эльбистан.

Как сообщили в AFAD, в зоне землетрясения в Турции работают более 13 тыс. спасателей. К поисково-спасательной операции были привлечены 360 единиц строительной техники и свыше 3,3 тыс. единиц иной техники.

По сформированному турецкими военными коридору воздушной помощи за сутки совершено 154 авиарейса, на которых перебрасываются бригады спасателей, техника и гуманитарные грузы. Как сообщает агентство Anadolu, за минувшую ночь выполнено как минимум 37 таких рейсов.

Более 60 групп спасателей из свыше 50 стран предложили турецкой стороне свою помощь в ликвидации последствий ЧП. Среди стран, направивших специалистов в Турцию, выступила и Россия.

Как пояснил советник главы МЧС Даниил Мартынов, российская аэромобильная группировка, направившаяся в Турцию, состоит из более чем 100 спасателей отряда «Центроспас». Мартынов подчеркнул, что речь идёт о специалистах международного класса, которые имеют колоссальный опыт работы по всему миру.

«Мы привезли с собой всё необходимое аварийно-спасательное оборудование, причём много новейших образцов. Это и эндоскопы, это и локаторы, которые способны находить людей на глубине до 4,5 м», — сказал советник главы МЧС, добавив, что в группу вошли кинологи.

Как подчеркнул Мартынов, работа спасателей будет идти в круглосуточном режиме.

Землетрясение затронуло и территорию Сирии. В результате ЧП, которое коснулось северной части страны, по последним данным, погибли как минимум 800 человек, ещё более 1,4 тыс. получили ранения. Об этом со ссылкой на Минзрав республики сообщает агентство SANA.

В ликвидации последствий ЧП в Сирии участвуют военнослужащие российской группировки сил в этой стране. Как рассказали в Минобороны РФ, они разбирают завалы в Латакии.

«Сводные отряды с использованием специальной техники разбирают завалы в нескольких населённых пунктах провинции Латакия», — говорится в сообщении министерства.

Подчёркивается, что в каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения.