В ночь на 7 февраля в Новороссийске бушевал крупный ураган, кадрами из города поделился Telegram-канал Kub Mash. На них видно, как порывы ветра буквально срывают балконы домов и ломают водопроводные трубы. Некоторые районы города оказались обесточены из-за повреждений линий электропередач. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как сообщил в Telegram оперативный штаб Краснодарского края, в городе была восстановлена основная часть электроснабжения, однако из-за повреждений на воздушной линии без света по-прежнему остаются около 70 жителей.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Пострадала также соседняя Сирия.