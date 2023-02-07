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1 час назад

В Сети появились видео, как ураган в Новороссийске срывал балконы домов

News.ru

В ночь на 7 февраля в Новороссийске бушевал крупный ураган, кадрами из города поделился Telegram-канал Kub Mash. На них видно, как порывы ветра буквально срывают балконы домов и ломают водопроводные трубы. Некоторые районы города оказались обесточены из-за повреждений линий электропередач. В городе продолжает действовать штормовое предупреждение.

Как сообщил в Telegram оперативный штаб Краснодарского края, в городе была восстановлена основная часть электроснабжения, однако из-за повреждений на воздушной линии без света по-прежнему остаются около 70 жителей.

Землетрясение произошло у Курильских островов

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Пострадала также соседняя Сирия.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции и Сирии погибли 4737 человек. Как утверждает глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезер, катастрофа унесла жизни 3381 жителя страны, кроме этого 20 424 человека получили различные травмы. Сирийские власти сообщили, что при землетрясении погибли 1356 человек, 3419 жителей были ранены.

Происшествия,Видео,Юнус Сезер,
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