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1 час назад

Россиянка пырнула ножом трехлетнего сына во время нарезки салата

Lenta.ru

На Кубани женщина во время застолья решила нарезать салат и случайно пырнула ножом трехлетнего сына. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Россиянка пырнула ножом трехлетнего сына во время нарезки салата
Фото: Константин Кокошкин / КоммерсантъКонстантин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным телеканала, женщина резко повернулась во время готовки, из-за чего ребенок наскочил на нож в руке матери. Мальчика доставили в армавирскую больницу с раной груди, за его жизнь борются медики.

Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная, отец мальчика был трижды судим: за нарушение ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровья человеку, а также за хищение имущества и причинение легкого вреда здоровью человека. Всего в семье воспитывается трое детей, их родители не имеют постоянного места работы.

На сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю говорится, что происшествие произошло в Новокубанске. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью ребенка.

Ранее в хуторе Новоукраинское Краснодарского края 20-летняя россиянка случайно застрелилась, пытаясь напугать мужа. Раненую россиянку доставили в больницу, где она скончалась, не приходя в сознание.

Происшествия,Следственный комитет,
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