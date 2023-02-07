Россиянка пырнула ножом трехлетнего сына во время нарезки салата

На Кубани женщина во время застолья решила нарезать салат и случайно пырнула ножом трехлетнего сына. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным телеканала, женщина резко повернулась во время готовки, из-за чего ребенок наскочил на нож в руке матери. Мальчика доставили в армавирскую больницу с раной груди, за его жизнь борются медики.

Семья ребенка состоит на учете как неблагополучная, отец мальчика был трижды судим: за нарушение ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровья человеку, а также за хищение имущества и причинение легкого вреда здоровью человека. Всего в семье воспитывается трое детей, их родители не имеют постоянного места работы.

На сайте управления Следственного комитета по Краснодарскому краю говорится, что происшествие произошло в Новокубанске. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью ребенка.