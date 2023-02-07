Суд продлил арест "скопинского маньяка" по делу о сокрытии убийства

"Рассмотрено ходатайство старшего следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 316 УК РФ. В связи с тем, что срок содержания обвиняемого под стражей недостаточен для проведения предварительного следствия и обстоятельства, учтенные судом при избрании М. меры пресечения, связанной с его изоляцией от общества, не изменились и не отпали, судом был продлен срок содержания под стражей обвиняемого по 1 марта 2023 года включительно", - говорится в сообщении.

12 августа 2022 года Скопинский районный суд избрал домашний арест Мохову по делу о сокрытии убийства в его доме. По версии следствия, Мохов нарушил условия нахождения под домашним арестом, поэтому 1 сентября ему изменили меру пресечения на содержание под стражей.

В 2005 году Мохова приговорили к 16 годам и 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Суд установил, что в 2000 году он похитил в Рязани двух девушек (14 и 17 лет), изнасиловал их и продержал в подвале хозпостройки у своего дома в Скопине почти четыре года. В начале марта 2021 года его освободили после отбытия срока.